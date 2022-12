Marcelo visita militares portugueses na Roménia

O Presidente da República está acompanhado de Helena Carreiras, ministra da Defesa Nacional e do chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca.





Marcelo Rebelo de Sousa vai esta terça-feira visitar os militares portugueses da 2ª Força Nacional Destacada que integram a missão da NATO na Roménia, estando ainda previsto um encontro com o seu homólogo romeno, Klaus Werner Iohannis.

O Presidente da República está acompanhado de Helena Carreiras, ministra da Defesa Nacional e do chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca, de acordo com informação divulgada pelo Palácio de Belém.

O Chefe de Estado chegou à base militar de Caracal ao final da manhã, onde falou com militares, estando previstas declarações tanto de Marcelo como do Presidente romeno.

Na Roménia, que faz fronteira com a Ucrânia, estão 212 militares portugueses na 2.ª Força Nacional Destacada, dos três ramos - Marinha, Exército e Força Aérea - ao abrigo da missão da NATO 'Tailored Forward Presence'.