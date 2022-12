Lamar Odom diz que drogas foram a “sua namorada” durante casamento com Khloe Kardashian

O ex-basquetebolista Lamar Odom, fez revelações do seu casamento com a estrela de reality Khloe Kardashian, no trailer do seu documentário “Lamar Odom: sexo, drogas & Kardashians”, que estreia no dia 2 de janeiro, onde diz que a droga foi a “sua namorada”.

A antiga estrela tinha problemas de adição, que levaram à rutura do seu casamento “eu tinha a minha mulher e a cocaína”. Odom garante que quando passou por esse momento difícil, sempre contou com o apoio da ex-mulher Khloe para superar e voltar a ter uma vida normal.

Lamar e Khloe começaram a namorar em Setembro de 2009, casaram-se no mesmo mês e Khloe pediu o divórcio em Dezembro de 2013.