China: crematórios no limite com aumento de casos de covid-19

A China tem vivido um aumento exponencial de casos de covid-19, números nunca antes vistos no pais. Os números aumentaram ainda mais depois de terminada a política “covid zero”.

Perante este cenário, os crematórios do país estão sobrecarregados com o aumento dos casos, mas as autoridades chinesas divulgam números baixos de mortos por covid-19. Os funcionários dos crematórios admitem um aumento do número de óbitos, mas também não revelam quantos estão associados à doença.

O governo chinês aliviou as restrições impostas pela pandemia no início de dezembro e agora os testes deixaram de ser obrigatórios para aceder a vários locais.

Esta terça-feira, as autoridades chinesas anunciaram apenas cinco mortes associadas à covid-19.