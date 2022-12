Polícia detém 19 pessoas que alegadamente organizavam casamento gay na Nigéria

A polícia islâmica deteve 19 pessoas na cidade de Kano, na região conservadora do norte da Nigéria, acusadas de organizar um casamento homossexual, anunciou, esta terça-feira, um porta-voz da corporação.

Esta não é a primeira vez que as autoridades islâmicas fazem detenções do mesmo género, mas em todas as anteriores ocasiões, os suspeitos negaram a acusação, dizendo que apenas se reuniram para festejar. A homossexualidade é punível com a morte pela lei islâmica, mas a sentença nunca foi aplicada.

Os suspeitos – 15 mulheres e quatro homens na casa dos 20 anos de idade – foram detidos no domingo num salão, disse Lawan Ibrahim Fagge, porta-voz da polícia islâmica.

"Os nossos efetivos irromperam no local onde um casal gay estava a planear um casamento e detiveram 19 homens e mulheres, incluindo o organizador do casamento", acrescentou o porta-voz, citado pela AFP, acrescentando que o alegado casal conseguiu escapar e a polícia iniciou uma operação de busca.

Em 2014, a Nigéria aprovou uma lei contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, com a homossexualidade a ser punível com 10 a 14 anos de prisão.