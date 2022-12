Federação francesa denuncia autores de insultos racistas a jogadores

Tchouaméni e Coman falharam os penáltis na final do Mundial frente à Argentina.





Jogadores franceses foram alvo de insultos racistas depois de falharem a marcação de penáltis na final do Mundial frente à Argentina, onde a França acabou por ser derrotada. A Federação Francesa de Futebol (FFF) vai denunciar os autores dos insultados que foram publicados nas redes sociais.

O comunicado foi feito na página oficial da FFF, onde lamenta o que aconteceu com Kingsley Coman e Tchouaméni na final do campeonato do mundo.

“Após a final do Mundial, vários jogadores da equipa francesa foram alvo de comentários racistas e comentários de ódio. A FFF condena essas atitudes e vai apresentar queixa contra os autores desses crimes”, garante a federação.