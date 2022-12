20 de dezembro 2022 às 17:31

GNR apreende lancha rápida com nove mil litros de gasolina

Militares da GNR apuraram que o reboque transportava uma embarcação de alta velocidade, sem registo e equipada com quatro motores de elevada potência. Encontravam-se, no seu interior, dezenas de recipientes com cerca de nove mil litros de gasolina e diversos equipamentos que permitem a navegação em alto mar.