Chuva provoca quatro desalojados em Portalegre

A chuva intensa que caiu, esta terça-feira, em Portalegre, provocou 30 inundações até as 16h00, tendo ainda quatro pessoas ficado desalojadas.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou que as quatro pessoas que ficaram desalojadas – uma mulher e três filhos, dois dos quais menores – residem na Rua 1.º de Maio, em Ponte de Sor, com o alerta tendo sido dado às 9h50.

As quatro pessoas foram realojadas temporariamente em casa de familiares, uma vez que a sua casa "só dentro de três a cinco dias fica em condições de ser habitada", acrescentou.

"A maioria das 30 inundações", disse ainda a mesma fonte, ocorreu entre as 9h45 e as 14h30, em vários concelhos do distrito, sendo que o de Ponte de Sor foi o mais afetado.