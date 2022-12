Centros de vacinação contra a covid-19 de Lisboa vão encerrar até 2023

Pessoas que se tornem elegíveis para vacinação na semana em que os centros vão estar com as portas fechadas, serão reagendadas em janeiro.





A Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou, esta terça-feira, que os centros de vacinação contra a Covid-19 da Comunidade Hindu de Portugal, situados na freguesia do Lumiar, e dos Serviços Sociais da CML, no Areeiro, vão encerrar entre os dias 23 de dezembro e 1 de janeiro de 2023.

Por outro lado, o centro de vacinação da Ajuda irá encerrar definitivamente a 22 de dezembro, “sendo a reavaliação das necessidades da cidade de Lisboa feita em janeiro”.

Aquela autarquia, através de uma publicação no facebook, informa que “já foram chamadas para a vacinação todas as pessoas elegíveis na campanha outono/inverno”.

As pessoas que se tornem elegíveis para vacinação na semana em que os centros vão estar com as portas fechadas, serão reagendadas em janeiro.