Justin Bieber pede a fãs para que não comprem peças da H&M

O cantor Justin Bieber pediu aos fãs para que não comprem as peças da H&M que têm o seu rosto, uma vez que o artista garante que a marca não lhe pediu autorização para usar a sua imagem na campanha, que classifica mesmo como “lixo”.

“Não aprovei esta coleção. Foi tudo feito sem permissão”, disse. “Se fosse a vocês, não compraria. O que eles fizeram é um lixo”.

A H&M tinha disponível hoodies, t-shirts e malas com a fotografia de Justin, no site da marca.

Um representante da marca sueca negou as acusações de Bieber, de que a empresa o tenha feito sem autorização do cantor: “Cumprimos todos os procedimentos para aprovação”. A empresa já retirou os produtos do mercado.