Várias pessoas esfaqueadas em ataque na estação de comboios de Frankfurt

Várias pessoas foram esfaqueadas esta quarta.feira numa estação de comboios em Frankfurt, na Alemanha.

De acordo com o The Mirror, está a ser levada a cabo uma intervenção policial no local.

A polícia ter-se-á dirigido à estação de Gateway Gardens, nas proximidades do aeroporto de Frankfurt, onde alvejaram o alegado atacante. A autoridade confirmou ter disparado pelo menos uma vez sobre o agressor, que terá ficado ferido na sequência do disparo.

Ainda não são conhecidas as motivações do ataque, nem a extensão dos ferimentos no do responsável pelo menos, assim como o número de feridos na sequência do incidente.

O ataque obrigou ainda a interromper as ligações ferroviárias na estação de Gateways Gardens, tendo a estação sido evacuada.