Os “dragões” inauguraram o marcador logo aos três minutos com um golo de Wenderson Galeno.





O FC Porto venceu, esta quarta-feira, o Gil Vicente por 2-0, no Estádio do Dragão, ficando assim apurado para as meias-finais da Taça da Liga.

Na meia-final, marcada para 24 ou 25 de janeiro, em Leiria, os azuis e brancos vão defrontar o Académico de Viseu, que eliminou o Boavista nos quartos de final.