Homem apanhado com mais de 30 mil doses de cocaína trazidas do Brasil

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 22 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes na Póvoa de Varzim.

Em comunicado enviado às redações, de acordo com os inspetores, o suspeito foi apanhado com mais de três quilos de cocaína, "em elevado grau de pureza", na Póvoa de Varzim, após ter viajado de São Paulo, no Brasil, para o Porto, "com o propósito de transportar o referido produto estupefaciente".

A substância vinha dissimulada na bagagem que o homem trazia consigo e seria suficiente para a produção de mais de 30 mil doses individuais.

O detido vai ser agora presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.