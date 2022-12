Recolha de lixo em Lisboa vai estar condicionada no Natal

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta quinta-feira que a recolha de lixo na época natalícia vai estar condicionada.

De acordo com uma publicação partilhada nas redes sociais da autarquia, haverá constrangimentos nos dias 24 e 25 de dezembro.

"Nos dias 24 e 25 de dez, os trabalhadores da recolha do lixo em Lisboa também celebram o Natal em família", lê-se na nota.

Nos dias 24 e 25 de dez, os trabalhadores da recolha do lixo em Lisboa também celebram o Natal em família. Entre as 18h de 24 dez e as 6h de 26 dez não haverá recolha de resíduos na cidade.