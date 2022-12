Lula anuncia 16 ministros para o seu futuro governo

Lula da Silva, o Presidente do Brasil, anunciou esta quinta-feira os 16 ministros que farão parte do seu futuro governo, que entrará em funções em 1 de janeiro de 2023.

Alexandre Padilha foi indicado para as Relações Institucionais, Nísia Trindade no Ministério da Saúde, Camilo Santana na Educação, Esther Dweck no Ministério da Gestão, Marcio França nos Portos e Aeroportos, Luciana Santos na Ciência e Tecnologia, Aparecida Gonçalves no Ministério da Mulher, Jorge Messias na Advocacia-geral da União, e Márcio Macedo na Secretaria-Geral da Presidência da República.

A somar, foram ainda confirmados os nomes de Wellington Dias no Ministério do Desenvolvimento Social, Margareth Menezes para a Cultura, Luis Marinho no Trabalho, Anielle Franco no Ministério da Igualdade Racial, Silvio Almeida nos Direitos Humanos, e Vinicius Marques de Carvalho na Controladoria-geral da União.

Lula adiantou, também, que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, será também ministro da Indústria e do Comércio.

Os últimos ministros serão anunciados entre o Natal e o Ano Novo, disse ainda.