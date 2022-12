Montenegro em choque com Passos Coelho

O artigo de Passos Coelho contra a eutanásia marcou a primeira rutura pública no novo PSD. Montenegro não gostou da ‘lição’ de estratégia do antigo presidente. E respondeu à bruta.





A resposta perentória de Luís Montenegro a Pedro Passos Coelho acerca da eutanásia – «Sou muito direto. Discordo completamente da posição do dr. Pedro Passos Coelho. Discordo pelo facto de ele discordar da realização de um referendo sobre esta matéria. Discordo porque a posição dele é muito fechada» – denunciou um desconforto indisfarçável do líder do PSD em relação ao antigo primeiro-ministro, que saltou ainda mais à vista sabendo-se da relação entre ambos, aliás testemunhada pelo apoio público que aquele último concedeu à atual direção do partido, aceitando participar na reunião dos sociais-democratas no Pontal no verão passado.

Dependendo de quem olha para esta estranha intriga pública entre os dois, o episódio tem levado a várias interpretações.

Entre quem é mais próximo da direção do partido procura desvalorizar-se o diferendo de opiniões.

Mas não falta também quem veja uma subtil tentativa de emancipação de Montenegro em relação ao seu antecessor politicamente mais próximo e que o nomeou líder parlamentar.

Entre recursos para tentar impor um referendo à despenalização da morte medicamente assistida, o artigo do antigo primeiro-ministro a contestar a ideia de referendo e a pressionar o PSD a comprometer-se, desde já, a reverter a lei assim que chegar ao poder, incomodou manifestamente a liderança social-democrata. Ainda para mais pelo timing de Passos Coelho.

Se o antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veio a público manifestar a sua oposição à legalização da eutanásia no final de novembro, ainda antes de Montenegro defender o referendo, Passos veio a terreiro com posições radicais sobre esta matéria na véspera da votação da lei na Assembleia da República e da exigência de uma consulta popular pelo seu partido – com a qual, aliás, Passos Coelho discorda frontalmente.

Ainda que se jure a pés juntos que «não há qualquer desconforto», como fez o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, em declarações ao Público nesta semana, ninguém ignora que esta foi uma forma de Montenegro marcar uma posição e se distanciar do lastro passista.

Leia o artigo completo na edição impressa do Semanário SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.