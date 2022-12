Visita de ministro vale ameaça de ação disciplinar

O Nascer do SOL contactou a Escola Secundária Marques de Castilho, em Águeda, mas não obteve resposta. Já o Ministério da Educação diz não ter conhecimento da ordem de serviço emitida antes da visita do ministro João Costa.





Na véspera da visita do ministro da Educação, João Costa, à Escola Secundária Marques de Castilho, em Águeda, o diretor fez questão de pôr a circular uma ‘ordem de serviço’ onde podia ler-se que os estudantes deviam comportar-se aquando da chegada e permanência de João Costa nas instalações daquela instituição, pois, caso contrário, poderiam ser alvo de «tratamento disciplinar».

«Amanhã, dia 16 de dezembro, está prevista a visita do Sr. Ministro da Educação à ESMC, com chegada prevista para as 10.30. A essa hora, e durante o intervalo, no átrio da escola, decorrerá um pequeno concerto levado a cabo por alunos do 11A2, para o qual desde já se convidam os alunos a assistir», lê-se no documento a que o Nascer do SOL teve acesso.

«Entre as 11:00 e as 12:00 decorrerá a visita à escola, com a presença do Ministro em algumas aulas e outras atividades a decorrer. Como se compreende, a acompanhar o Sr. Ministro virão órgãos de comunicação social, bem como vários convidados», é realçado. «Alerta-se todos os alunos para se manterem (...) dentro da sala de aula e nos corredores, assumirem uma postura responsável e correta, de modo a que a imagem da nossa escola, e de todos nós, não saia beliscada. Qualquer comportamento perturbador será objeto de tratamento disciplinar».

