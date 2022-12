Trabalhadores de distribuição e comércio anunciam greve na véspera de Natal

Em comunicado enviado às redações, o sindicato informa que nesta véspera de Natal, os trabalhadores do comércio vão estar em greve “pelo aumento dos salários, condições dignas de trabalho e pela negociação dos Contratos Coletivos de Trabalho sem perda de direitos", referindo que a precariedade no trabalho e na vida "é a realidade" que assola os trabalhadores deste setor.





O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) anunciou esta sexta-feira que os trabalhadores de distribuição e comércio estarão em greve na véspera de Natal.

Em comunicado enviado às redações, o sindicato informa que nesta véspera de Natal, os trabalhadores do comércio vão estar em greve “pelo aumento dos salários, condições dignas de trabalho e pela negociação dos Contratos Coletivos de Trabalho sem perda de direitos", referindo que a precariedade no trabalho e na vida "é a realidade" que assola os trabalhadores deste setor.

O CESP denuncia os baixos salários, os horários incompatíveis com a vida pessoal, da pressão e repressão no local de trabalho, fatores que não são novidade "para um conjunto muito grande dos que, ainda há pouco tempo, eram trabalhadores essenciais", "mas nunca respeitados e valorizados".

Com a inflação, "incidida sobretudo em bens essenciais e na energia, que tem feito desvalorizar os já baixos salários de quem trabalha no comércio, estes trabalhadores diariamente colocam as etiquetas com o aumento dos preços, mas não veem aumentos nos recibos de vencimento ao final do mês e leem nos jornais os lucros recorde das empresas", pode ler-se no mesmo texto.

Estão previstas várias concentrações no país, entre elas em Braga, na Praça da República (Arcada), às 10h00, em Lisboa, frente ao Continente Bom dia no Martim Moniz, às 11h00, e em Coimbra, na Praça 08 de Maio, também pelas 11h00.