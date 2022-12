Carclasse com Natal ecológico

PUB

Conteúdo Patrocinado pela Carclasse

Consciente do momento preocupante que atravessamos a nível energético e da importância de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, a Carclasse, concessionário oficial das marcas Mercedes, smart, Jaguar e Land Rover, adotou interessantes medidas com vista à redução do consumo energético nas suas operações durante o período do Natal. «Na época natalícia pretendemos reduzir os consumos e as emissões comparativamente a anos anteriores. Optámos por eliminar toda a iluminação e, desta forma, prevemos diminuir em cerca de 2% as emissões anuais, evitando assim a emissão de quase 10 toneladas de CO2», explicou Hugo Padrão, Responsável da Qualidade da Carclasse.

Diminuir o consumo de energia é uma forma de proteger o meio ambiente, por isso, todas as ações são bem vindas para um futuro mais ecológico e melhor. Presente no setor automóvel há mais de 25 anos, a Carclasse tem um negócio premium, mas não esquece a sua responsabilidade social, como fez questão de sublinhar o responsável da concessão «colocámos pinheiros naturais no espaço interior, com decorações feitas com papel e madeiras. As árvores naturais têm uma pegada insignificante quando comparadas às de plástico que têm consumos maiores na produção e transporte. Além disso, não são recicláveis e acabam em aterros. No final, as árvores deste ano serão para replantar. Acima de tudo, pretendemos sensibilizar e influenciar colaboradores, clientes e outros stakeholders relevantes».

A iniciativa da Carclasse de um Natal amigo do ambiente enquadra-se no seu plano de ações para o Desenvolvimento Sustentável, que tem por objetivo aumentar a sua capacidade produtiva de energia solar fotovoltaica, a adesão a comunidades energéticas de partilha de excedentes, a implementação da ISO 14001, a otimização das rotas de distribuição internas, a digitalização de processos e, por último, uma grande aposta na sensibilização dos colaboradores. Ou seja, está claramente alinhada com as exigências ambientais e focada em contribuir para a sustentabilidade do planeta através da redução de emissões de dióxido de carbono.