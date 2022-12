Nevões no Japão fazem pelo menos 17 mortos

As autoridades do Japão atualizaram, esta segunda-feira, o balanço dos fortes nevões que se têm registado um pouco por todo o país para 17 mortos e mais de 90 feridos.

Até sábado, tinha sido registado a morte de 11 pessoas, mas a nova queda de neve, durante o Natal, elevou o número de mortos para 17 e de feridos para 93, de acordo com os mais recentes dados da Agência de Gestão de Incêndios e Desastres japonesa

A maioria das vítimas mortais são idosos e foram encontradas soterradas quando removiam neve.

Várias zonas do nordeste do Japão registaram três vezes mais o nível médio de queda de neve do que é esperado para esta estação.