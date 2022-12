Amigos e família ainda recebem prendas de Natal de Freddie Mercury

Deixou-nos há 31 anos, mas continua presente e ativo no Natal para a família e amigos mais próximos. Freddie Mercury, vocalista dos Queen, deixou um ‘recado’ no seu testamento para que a loja de produtos de gama “Fortnum & Mason”, situada em Londres, no Reino Unido, enviasse todos os anos um cabaz de Natal para os seus entes mais próximos.

Um porta-voz da famosa loja, disse, em declarações aos Daily Mail, em 2019, que achou o gesto do artista “encantador”, confessando que “não é a primeira vez que alguém faz isto”. O cabaz destina-se aos seus amigos mais próximos e afilhados.

A ‘prenda’ de Natal de Freddie Mercury, e que chega mesmo todos os anos aos seus destinatários, foi relembrada, também em 2019, por um amigo do artista de longa data, Elton John, que contou à imprensa internacional um episódio que terá acontecido numa manhã desta mesma época festiva: "o Tony King [amigo de Mercury] veio ter comigo e deu-me uma fronha. Como podem ler no meu livro [a autobiografia "Eu, Elton"], o meu nome drag é Sharon e o do Fred era Melina. Nessa linda fronha estava uma pintura a aguarela. No recado que vinha com ela dizia: 'querida Sharon, vi isto num leilão e achei que ias adorar. Adoro-te, Melina'. Foi muito comovente. Ele estava a morrer e ainda pensava nos amigos. Era esse tipo de pessoa que ele era. Cheio de amor e vida".

O icónico vocalista dos Queen morreu a 24 de novembro de 1991, com 45 anos, vitimado por uma pneumonia, tendo sido anos antes, em 1987, diagnosticado com o vírus HIV.