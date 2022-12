Dez pessoas resgatadas com vida após ficarem soterradas em avalanche na Áustria

Uma avalanche na zona de Lech/Zuers, na Áustria, normalmente livre para esquiar, fez com que dez pessoas ficassem soterradas, tendo já sido todas resgatadas, com vida.

As autoridades do país, citadas pelo jornal The Guardian, escreve que das 10 pessoas, quatro ficaram feridas, com apenas um homem a ficar com ferimentos graves, tendo sido transportado para o hospital regional de Innsbruck.



"Pode-se supor que não há mais pessoas desaparecidas", disse a polícia local, acrescentando que, apesar de as operações terem terminado ontem, será ainda realizada uma busca esta segunda-feira para esclarecimentos finais.



A avalanche ocorreu por volta das 15h00 locais deste domingo (14h00, em Lisboa) e foram acionados para o local vários helicópteros e equipas de busca.