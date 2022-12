"All I Want for Christmas Is You": a música que encheu a carteira de Mariah Carey

A canção, de acordo com a Billboard, só em 2021, foi escutada 1747 milhões de vezes nos Estados Unidos da América (EUA), arrecadando lucros na ordem dos 1,28 milhões de euros, repartidos entre a cantora e a Sony, a sua editora.





Os anos passam, mas nesta época festica é quase impossível não ouvir, pelo menos uma vez, o grande tema “All I Want For Christmas Is You’, de Mariah Carey.

A canção, de acordo com a Billboard, só em 2021, foi escutada 1747 milhões de vezes nos Estados Unidos da América (EUA), arrecadando lucros na ordem dos 1,28 milhões de euros, repartidos entre a cantora e a Sony, a sua editora.

Os royalties com os direitos de publishing sobre a canção também contribuem para o bolo que o tema deu à artista, chegando aos 355 mil euros em 2021.

A mesma publicação estima, só nos EUA, que o total de lucros obtidos, por todo o mundo, tenha chegado aos 4,2 milhões de euros em royalties e a 1,5 milhões de euros com o publishing que, dividido, Mariah Carey terá recebido cerca de 1,45 milhões de euros, enquanto a Sony lucrou 2,78 milhões de euros.