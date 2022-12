Segundo dia de greve da CP causa supressão de 385 comboios

A greve da CP e Infraestruturas de Portugal levou à supressão de 385 comboios esta segunda-feira, segundo dia desta paralisação. Até às 12h00 só tinham circulado 163 comboios dos 543 esperados, de acordo com declarações de uma fonte da CP à agência Lusa.

Os funcionários exigem um prémio financeiro que compense a perda de poder de compra deste ano e a atualização do subsídio de alimentação.

Os sindicatos falam numa adesão de cerca de 80% e as estações mais afetadas foram as da região de Lisboa e do Porto.

No dia 1 de janeiro está marcada uma greve para o trabalho extraordinário.