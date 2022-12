China acaba com quarentena para entrar no país

Será apenas exigido um teste negativo com menos de 48 horas para entrar em território chinês.





A partir do dia 8 de janeiro, a China acaba com a quarentena obrigatória para os viajantes do exterior, esta medida foi anunciada esta segunda-feira pelas autoridades chinesas.

Será apenas exigido um teste negativo com menos de 48 horas para entrar em território chinês, esta é mais uma forma de acabar com a política “covid zero” no país.

A covid-19 deixará de ser considerada uma doença de categoria A, o nível máximo de perigo e cuja contenção implica as medidas mais severas, para ser catalogada como categoria B, que implica um controlo menos exigente.

A China era a única grande economia que continuava a impor quarentenas à chegada ao país. Em junho, tinha reduzido em metade a duração da quarentena obrigatória para os viajantes que se deslocassem ao país. Na altura, foi reduzida de 21 dias para 10 dias.

No início do mês de dezembro o governo chinês começou a aliviar as restrições implementadas pela covid-19.