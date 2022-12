Brasil: Incêndio em hotel faz 14 feridos

Um hotel incendiou-se na madrugada esta sexta-feira, em São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina. No interior estavam pelo menos 40 hóspedes, todos da mesma empresa. Há registo de pelo menos 14 feridos neste incêndio.

De acordo com o g1, as vítimas foram levadas para o hospital e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Dois dos feridos estão em estado grave e são funcionários do hotel: um homem de 58 anos com 60% do corpo queimado e outro de 38 anos com 90% do corpo queimado. Foram transferidos para o Hospital Regional São José, em Joinville.

A Polícia Militar diz que o incêndio teve início por volta das 5h e começou na televisão da receção.