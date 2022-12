Metro do Porto vai funcionar toda a noite no Ano Novo

O Metro do Porto anunciou esta terça-feira que vai estar em funcionamento durante toda a noite da passagem de ano “garantindo a melhor e mais segura oferta de transporte para quem festeja a entrada em 2023. Com exceção da Linha Violeta (E), que encerra à 01h00, todas as linhas entram diretas em 2023, mantendo-se em operação na noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro.”

A empresa de transportes acrescenta ainda que “a festa principal na cidade tem lugar no Queimódromo, pelo que a melhor forma de lá chegar é apanhando a Linha Azul (A), em direcção à Estação Matosinhos Sul”.

Na linha azul “haverá partidas de dez em dez minutos, nos dois sentidos, em veículos duplos, entre as 21h00 e as 03h00. A partir das 03h00 e até às 06h00 poderá contar aqui com partidas a cada 15 minutos, realizadas também em ambos os sentidos e com unidades duplas”.

Para os que gostam de manter a tradição e ir até aos aliados ou às zonas próximas “então saiba que na Linha Amarela (D) estão preparadas oito partidas por hora e sentido entre as 22h00 e as 03h00, seis partidas entre as 03h00 e as 05h00 e quatro entre as 06h00 e as 07h00.”