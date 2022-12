Nelson Évora homenageado

O atleta Nelson Évora foi homenageado esta terça-feira pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), que está a homenagear cinco campeões olímpicos. O português foi campeão olímpico de triplo salto em Pequim em 2008.

“É um ato singelo, é um ato simples, mas cheio de significado. Queremos testemunhar-te o agradecimento do COP e o agradecimento de Portugal daquilo que é o teu valor desportivo, do que conseguiste em termos pessoais e sobretudo para o desporto nacional”, disse José Manuel Constantino, presidente do COP.

Nelson Évora esteve na sessão com a família e amigos, recordou o seu percurso olímpico e disse:“Eu sinto-me muito sortudo. Tenho 38 anos, estou no final da minha carreira e é verdade que quando uma porta se fecha abrem-se outras. Já tenho muitas à espera por isso estou feliz por tudo aquilo que alcancei. Sou um homem feliz, sou um homem concretizado”.

O COP já homenageou Carlos Lopes, vencedor da maratona de Los Angeles de 1984, agora Nélson Évora e segue-se Rosa Mota, Fernanda Ribeiro e Pedro Pichardo.