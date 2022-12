No dia 31 de dezembro a recolha termina às 18h.





A Câmara de Lisboa comunicou, esta terça-feira, que vai suspender a recolha do lixo no município nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro “pelo que, pedimos a colaboração de todos para colocarem os contentores na via pública apenas na noite de dia 2 de janeiro”.

No dia 31 de dezembro a recolha termina às 18h e o lixo só voltará a ser recolhido às 6h do dia 2 de janeiro.

A CML pede ainda a compreensão dos munícipes durante esta paralisação.