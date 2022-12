Prisão preventiva para homem que matou mulher no Seixal

Um homem, de 55 anos, que degolou a mulher de 50 anos em casa no Seixal num ataque de raiva depois de espiar o telemóvel da vítima, foi condenado a prisão preventiva.

Jorge Monteiro continua internado no Hospital Garcia de Orta após ter tentado o suicídio com a mesma arma que utilizou para matar a mulher, enquanto esta estava no banho.

O crime aconteceu na segunda-feira, às oito horas, quando Ana Paula estava a tomar banho quando o seu companheiro espiou o seu telemóvel. Jorge suspeitava que estava a ser traído pela esposa e foi buscar uma faca à cozinha, acabando por matar Ana Paula.

O filho, com 22 anos, acabou por defender a mãe quando se apercebeu do que se passava, tendo ido à casa de banho. Acabou por ser esfaqueado com gravidade nas costas da mão direita, tendo conseguido ir à rua pedir ajuda.

Jorge tentou tirar a própria vida empunhando a faca que usou para matar a companheira e tentou o suicídio, esfaqueando-se a ele próprio no pescoço.

Agentes da PSP do Seixal chegaram momentos depois ao local e depararam-se com o suspeito com ferimentos graves, tendo sido detido em flagrante delito e transportado para o hospital, onde foi operado e estabilizado.