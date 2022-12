Wham. O casal sueco que quer silenciar a música do "Rei do Natal"

A época de Natal é especial, para certas pessoas, porque podem reviver os rituais e tradições desta época, como comer rabanadas em família ou decorar a casa com decorações festivais, mas existem aqueles que se fartam de fenómenos que acontecem só nesta altura do ano.

Por cada pessoa que ama limpar o pó do seu presépio ou voltar a comer o tradicional bacalhau, existe alguém que está a praguejar porque entrou numa loja para comprar uma prenda e começou a ouvir a voz de Mariah Carey a cantar All I Want For Christmas Is You ou porque está a ver os anúncios de televisão a anunciar a transmissão anual do Sozinho em Casa.

Ninguém representa melhor esta energia do que Tomas Mazetti, de 50 anos, e a sua mulher, Hannah, de 33, que estão decididos a arrecadar o dinheiro para comprar os direitos da música de 1984, Last Christmas, dos Wham, para impedir que seja ouvida por mais alguém no mundo. Até ao momento, o casal já conseguiu reunir mais de 58 mil euros, dos 22 milhões que precisam para adquirir os direitos da canção que pertence à Warner Chappell Music UK.

Segundo a pintora sueca, este ódio surgiu quando tinha 13 anos e trabalhava num café. “Estava a estudar e trabalhava, ao mesmo tempo, para pagar as contas e o proprietário do café passava a música dos Wham, pelo menos, cem vezes por dia, durante a época natalícia”, explicou ao Mirror. “Um amigo meu disse que era possível, em teoria, comprar os direitos da canção e apagá-la de todas as plataformas de streaming. As pessoas ou amam ou odeiam esta ideia”.

O casal fez questão de esclarecer que “não odeiam os Wham”, banda fundada em 1981 por George Michael e Andrew Ridgeley, mas consideram que a “rotação” desta música é “exagerada” e prometem que assim que conseguirem reunir o dinheiro suficiente vão deixar a gravação original da canção num depósito de resíduos nucleares finlandês.

“Um momento de admiração” do “Rei do Natal” Lançada em dezembro de 1984, esta inconfundível canção foi escrita e produzida por George Michael, que tocou todos os instrumentos da faixa na sessão de estúdio original, no seu quarto de infância.

O seu colega de banda descreveu que quando Michael, que mais tarde viria a desfrutar de uma bem-sucedida carreira a solo, com êxitos como Careless Whisperer ou Faith, tocou uma versão inicial de Last Christmas foi “um momento de admiração”.

A letra da música foi escrita por Michael quando ele e Ridgeley estavam a visitar os seus pais e, quando foi originalmente concebida, estava longe de ser um tema natalício, uma vez que aborda um relacionamento fracassado e a tristeza que este feriado desencadeia.

Em meados da década de 1980, esta canção chegou a ser alvo de acusações de plágio, por parte da editora Dick James Music, que, em nome dos compositores de Can’t Smile Without You, música que se tornou um sucesso na voz de Barry Manilow.

Estes acusavam Last Christmas de roubar a melodia de Can’t Smile Without You, no entanto, o caso foi arquivado pelo tribunal depois de um musicólogo apresentar ao juiz 60 canções dos últimos 100 anos, todas com sequências de acordes e melodias semelhantes.

Depois de ser lançado, a música dos Wham, responsáveis também por singles como Wake Me Up Before You Go-Go ou Everything She Wants, passou cinco semanas consecutivas no segundo lugar do UK Singles Chart, perdendo o primeiro lugar para Do They Know It’s Christmas?, gravada pelo supergrupo Band Aid, com o objetivo de reunir fundos para acabar com a fome.

Tal como nota o site American Songwriter, Michael também surge nos créditos de Do They Know It’s Christmas?, fazendo dele o “Rei do Natal em 1984”.