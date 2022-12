Alexandra Reis pediu quase 1,5 milhões de euros de indemnização

Alexandra Reis, a atual secretária de Estado do Tesouro, pretendia, inicialmente, receber quase um milhão e meio de euros da TAP pela cessação do contrato de trabalho sem termo que tinha firmado com a empresa, informa a nota de esclarecimento enviada esta terça-feira pela TAP aos ministros das Finanças e Infraestruturas.

Em comunicado, a companhia aérea esclarece que "foi possível reduzir e acordar um valor global agregado ilíquido de 500.000 euros a pagar" a Alexandra Reis, uma vez que a "pretensão inicial "se cifrar em 1.479.250" de euros.

Do valor estabelecido, 56.500 "correspondem especificamente à compensação pela cessação do contrato de trabalho sem termo de Alexandra Reis como diretora da empresa".

Já o resto do montante, 443.500 euros, dizem respeito à "cessação antecipada" das funções de administração, com 107.500 correspondem a "férias não gozadas" e 336 mil euros a "remunerações vincendas, correspondentes a cerca de um ano de retribuição base".

O Governo já recebeu os esclarecimentos prestados pelo conselho de administração da TAP, em resposta ao despacho dos Ministros das Finanças e das Infraestruturas e Habitação sobre o enquadramento jurídico da cessação de funções societárias e laborais de Alexandra Reis.

Em causa está a indemnização de 500 mil euros à ex-administradora da TAP – por ter saído antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos – que foi entretanto foi nomeada secretária do Estado do Tesouro, depois de uma curta passagem pela também empresa pública NAV, Navegação Aérea de Portugal. De acordo com dois ministérios foi remetido “de imediato os esclarecimentos à Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação.

Em atualização