Whoopi Goldberg pede desculpas por comentários sobre o Holocausto

Apresentadora do "The View" disse que o Holocausto "não era sobre raça", mas sim "sobre a desumanidade do homem para com o homem"





A apresentadora do “The View”, Whoopi Goldberg, publicou um esclarecimento acerca dos comentários controversos que fez no ínicio do ano, disse que o Holocausto "não era sobre raça", mas sim "sobre a desumanidade do homem para com o homem" durante uma discussão no episódio de 31 de janeiro do The View .

Este comentário foi duramente criticado e Goldberg publicou um esclarecimento acerca dos comentários controversos que proferiu.

“Recentemente, enquanto trabalhava para a imprensa em Londres, fui questionada sobre os meus comentários do início deste ano", disse Whoopi, de 67 anos em um comunicado ao “E! “no dia 27 de dezembro. "Tentei transmitir ao repórter o que havia dito e porquê, e tentei recontar aquela época."

A declaração da apresentadora continuou: "Nunca foi minha intenção parecer que estava a fazer comentários ofensivos, especialmente depois de conversar e ouvir pessoas como rabinos e velhos e novos amigos . Ainda estou a aprender muito e acredite em mim, eu ouvi tudo o que todos me disseram ."

A vencedora do Óscar também afirmou que acredita que o "Holocausto foi sobre raça" e disse que o seu apoio à comunidade judaica "não vacilou e nunca vacilará"

"Ainda lamento tanto agora quanto na época por ter chateado, magoado e irritado as pessoas", concluiu em comunicado.

Depois das polémicas declarações, Whoopi foi suspensa por duas semanas do talk show da ABC, “The View”.

Goldberg deu que falar novamente no dia 26 de dezembro, depois de dizer ao “The Sunday Times” que não entendia o motivo dos seus comentários de janeiro terem causado tanto alvoroço e insistiu que alguns judeus também estão divididos sobre se são considerados uma raça ou uma religião, daí ter feito um comunicado no dia seguinte, dia 27 de dezembro