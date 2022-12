Wendy Williams aparece em rara mensagem para os fãs “feliz por estar aqui”

A apresentadora Wendy Williams está pronta para uma nova fase da sua vida, dois meses depois da sua estadia numa clínica de bem-estar, por estar a lidar com problemas de saúde.

Williams deixou os fãs saberem como está, enquanto promovia o seu podcast “The Wendy Experience”

"Boas férias!" disse Wendy, de 58 anos num pequeno clipe postado no seu podcast no Instagram . "É a estação do inverno. Ouça, não se esqueça de conferir a sua mercadoria favorita da Wendy Experience . Estou feliz por estar aqui - e ser, bem, feliz por estar aqui."

Na opinião da ex-apresentadora, quem adquirir os produtos da sua linha ficará mais feliz também "O equipamento apresenta sweatshirts e bonés confortáveis ​​com muitas das citações famosas de Wendy", disse o seu representante Shawn Zanotti ao “E!”. "Camisas forradas com palavras como 'How You Doin', 'Excuse Me' e muitas outras frases clássicas de Wendy."

Desde que o “The Wendy Williams Show” terminou em junho e ela completou uma estadia de dois meses numa instalação de bem-estar em outubro, a americana concentrou-se no seu futuro.

"Wendy está animada com o caminho a seguir e ansiosa para lançar muitos projetos", referiu Zanotti em outubro. "Ela quer dizer, 'obrigada aos meus fãs por seu amor, apoio e muitas orações, estou de volta e melhor do que nunca’.

E um mês depois, Wendy fez sua primeira aparição pública desde sua estadia no centro de bem-estar , quando compareceu ao encontro anual do Círculo de Irmãs da sua antiga estação de rádio em Queens, NY.

Vestida com botas pretas peludas e um macacão brilhante decotado, Wendy de rosto fresco se emocionou enquanto o público lhe dava uma salva de palmas. "Estas são lágrimas de riso", disse ela, "mas também lágrimas de agradecimento sincero."