Homem detido durante furto no Porto

Um homem, de 26 anos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto, através de polícias do efetivo da Esquadra Cedofeita, da 1.ª Divisão Policial, quando este se encontrava a furtar um estabelecimento comercial, na rua de Faria Guimarães.

Em comunicado enviado às redações, os agentes "foram informados de que num estabelecimento comercial localizado na referida artéria, estava a ocorrer um furto, pelo que ali se deslocaram".

Já no local, as autoridades terão visto que o vidro da porta estava quebrado e, no seu interior, identificaram um indivíduo "a tentar esconder-se por detrás do balcão, após ter visualizado a presença policial, tendo o suspeito sido intercetado".

As autoridades apuraram que o detido se encontra em situação de permanência ilegal em território nacional.

O detido vai ser presente junto das Autoridades Judiciárias, revela ainda a PSP.