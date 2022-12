Abel Ferreira reage à possibilidade de ser selecionador de Portugal ou do Brasil

Abel Ferreira falou da hipótese de ser convidado para ser selecionador de Portugal ou do Brasil, durante a apresentação do livro “Cabeça fria, Coração quente”, no IPO do Porto, e, quando questionado acerca das duas seleções, disse: “Vivo o aqui e o agora. O aqui e agora é o Palmeiras, ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e realizado onde estou”.

Quanto à seleção portuguesa, disse: “É um orgulho ser português. Quando és emigrante ainda mais o sentes, a oportunidade de falar com pessoas, nunca pensei em sentir tanto orgulho. Mas volto a referir: a minha realidade é o Palmeiras, renovámos no início do ano, proporcionam-me todas as condições e estou muito feliz”.

O treinador do Palmeiras descarta assim a saída do clube para rumar a uma destas seleções.

Recorde-se que o técnico venceu duas taças da Libertadores com o Palmeiras, em 2020 e 2021.