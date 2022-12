Diplomata russa reage a pedido de expulsão da Rússia da ONU

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, reagiu esta quarta-feira ao pedido da Ucrânia para que a Rússia seja expulsa do Conselho de Segurança da ONU: “Este é precisamente o caso: quando os cães ladram, a caravana passa", disse a diplomata , numa entrevista à estação de rádio Sputnik, segundo cita a agência estatal russa TASS.

A Ucrânia pediu na segunda-feira a expulsão da Rússia das Nações Unidas, mas é quase impossível porque a Rússia é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que tem poder de veto.

"A Ucrânia pede aos Estados-membros da ONU (...) que privem a Federação Russa do seu estatuto de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e a excluam da ONU como um todo", pediu o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em comunicado e acrescentou ainda no Twitter que "a presença da Rússia no Conselho de Segurança e na ONU como um todo é ilegítima".