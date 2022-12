Choque em cadeia envolve mais de 200 carros na China

Um choque de carros em cadeia, na China, envolveu mais de 200 carros ao longo da ponte Zhengxin Huanghe, na cidade chinesa de Zhengzhou, provocando um morto.

De acordo com a estação de televisão CCV, que cita as autoridades locais, o acidente deu-se devido à visibilidade reduzida do nevoeiro denso que se fazia sentir, naquela cidade, situada na província de Henan.

De acordo com o The Guardian, estiveram no local cerca de 11 veículos de socorro e várias equipas de resgate.

Veja aqui algumas imagens:

VIDEO: 🇨🇳 Hundreds of cars in China highway pile-up



One person died during a pile-up involving hundreds of vehicles near the city of Zhengzhou in central China's Henan province, state media reported on Wednesday, adding that the accident was caused by low visibility from fog pic.twitter.com/3RxX54Rzzn