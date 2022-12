Taxista encontrado morto em Rio de Mouro

Um homem na casa dos 50 anos foi encontrado morto na rua ao lado de um táxi, na madrugada desta quinta-feira. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, depois de contactado pelo Nascer do Sol, o alerta foi dado às 3h13 em Cabra Figa, Rio de Mouro.

A vítima mortal é um taxista e tinha ferimentos de arma branca no tórax e o óbito foi declarado ainda no local.

No local estiveram os Bombeiros de Algueirão Mem-Martins, viatura do INEM do hospital de Cascais e Polícia Judiciária.