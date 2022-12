Jovem detido no Hospital de São José com elevadas quantidades de cocaína no organismo

Detido deu entrada no hospital "devido ao facto de o estupefaciente se ter começado a deteriorar no seu organismo"





Um jovem de 21 anos foi detido foi detido no domingo de Natal, pelas 2h20, no Hospital de São José, em Lisboa, depois de a polícia ter sido avisada de que este tinha "elevadas quantidades de cocaína" no organismo.

Suspeito de tráfico de droga, o detido deu entrada no hospital "devido ao facto de o estupefaciente se ter começado a deteriorar no seu organismo", tendo sido por isso alvo de uma rápida intervenção médica, adiantou a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

Depois de ter tomado conhecimento da situação, a autoridade deslocou-se ao Hospital de São José, confirmando a informação que tinha recebido e iniciou a investigação.

Na unidade hoteleira em que o jovem estava hospedado, e da qual foi conduzido de emergência para o hospital, foram apreendidas "262 cápsulas de cocaína, correspondente a 5.947,25 doses individuais, com o peso total de 1.189,45 gramas; 225 euros e 619 Reais (moeda brasileira) em numerário e outra documentação considerada relevante para o processo".

Segundo a PSP, o suspeito encontra-se internado, sob custódia policial, e aguarda alta da clínica para ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, de modo a ser-lhe aplicada a medida de coação tida por adequada.