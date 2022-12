Estação do Terreiro do Paço encerra mais cedo no dia 31 de dezembro

Os utilizadores do metro, poderão optar pelas estações do Cais do Sodré ou Baixa Chiado para substituir a do Terreiro do Paço.





O Metropolitano de Lisboa vai encerrar a estação do Terreiro do Paço no dia 31 de dezembro às 18h e só reabre às 6h30 do dia 1 de janeiro.

Em comunicado, o Metro diz que vai fechar mais cedo “devido aos festejos agendados para a Praça do Comércio prevê-se, por questões de segurança, que a estação Terreiro do Paço (linha Azul) encerre”.

A empresa acrescenta ainda que na noite do dia 31, vai circular com composições de seis carruagens em todas as linhas do metro até à 1h00 de 1 de janeiro, hora de encerramento ao público.