Tripulantes da TAP mantêm intenção de greves em janeiro

A assembleia-geral do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) chumbou hoje a proposta da TAP e mantém assim a intenção de fazer cinco dias de greve até 31 de janeiro, avançou uma fonte do sindicato à agência Lusa.

A insatisfação dos tripulantes continua e, desta forma, a proposta da companhia foi chumbada com 615 votos contra, seis a favor e uma abstenção.

O SNVPAC já tinha feito greve nos dias 8 e 9 de dezembro, o que levou ao cancelamento de 360 voos e um prejuízo de oito milhões de euros.