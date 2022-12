Presidente da Guiné-Bissau doa 31 vacas a militares para o Ano Novo

Presidente Sissoco doou as vacas para todas as unidades militares, paramilitares e ainda para o contingente da CEDEAO no país.





O presidente guineense Umaro Sissoco Embalo doou esta quinta-feira 31 vacas aos militares da Guiné-Bissau e da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) , devido às festas de Ano Novo, anunciou o porta-voz do exército Samuel Fernandes, de acordo com a agência Lusa.

Quando as vacas foram entregues no Estado-Maior General das Forças Armadas, em Bissau, Samuel Fernandes garantiu que o presidente Sissoco doou as vacas para todas as unidades militares, paramilitares e ainda para o contingente da CEDEAO, que está no país desde maio com a Missão de Estabilização e Segurança na Guiné-Bissau (MSSGB), da qual fazem parte 700 militares, da Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Senegal.

O general Saliu Baldé, chefe da divisão da logística das Forças Armadas guineenses, saudou o gesto do Presidente Sissoco Embaló, que atualmente preside à CEDEAO.

"Este gesto parece pequeno, mas é de grande importância, num contexto em que os militares estão de prevenção para garantir a estabilidade e tranquilidade no país".

As Forças Armadas guineenses, coadjuvadas por elementos da CEDEAO, reforçaram o patrulhamento nas ruas de Bissau nos últimos dias, sobretudo durante o período noturno.