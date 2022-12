Benfica desmente declarações de Rui Costa sobre Enzo Fernández

O médio argentino de 21 anos está a ser ainda mais cobiçado pelos grandes clubes europeus, depois da exibição no Mundial do Qatar.





O Benfica esclareceu numa nota oficial que as declarações que estão a ser divulgadas em Itália, pela estação televisiva DAZN associadas a Rui Costa, não são verdadeiras.

“Não gostaríamos de vender Enzo Fernández em janeiro, mas estamos dispostos a agradar ao rapaz se aparecer uma oferta de 120 milhões de euros”, eram as palavras atribuídas ao presidente do Benfica, mas o clube da Luz frisou: “O Sport Lisboa e Benfica reitera a intenção de contar com o jogador Enzo Fernández até ao final da temporada.”

O médio argentino de 21 anos está a ser ainda mais cobiçado pelos grandes clubes europeus, depois da exibição no Mundial do Qatar, onde foi considerado o Melhor Jogador Jovem do campeonato do mundo.

A sua cláusula de rescisão é de 120 milhões de euros.