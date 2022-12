Pelé morre aos 82 anos

A lenda do futebol foi operado a um tumor no intestino em setembro de 2021.





O antigo jogador Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé, morreu na tarde desta quinta-feira aos 82 anos. Estava internado há um mês no hospital Albert Einstein em São Paulo, devido a um cancro no cólon.

A lenda do futebol foi operado a um tumor no intestino em setembro de 2021.A notícia da sua morte foi avançada pela Associated Press, que cita o agente de Pelé.

A filha, Kely Nascimento, já confirmou a morte através de uma publicação no Instagram, onde se lê :“Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz”.

Pelé ganhou três mundiais pelo Brasil, em 1958, 1962 e 1970. O único jogador a conseguir este feito. Fez 756 golos em 818 jogos e é o melhor marcador da seleção brasileira com 77 golos a par de Neymar.

"O hospital Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos orgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associadp à sua condição clínica prévia", lê-se ainda no boletim médico do hospital Albert Einstein.