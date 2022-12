Graça Freitas vai deixar liderança da DGS

Graça Freitas vai deixar a liderança da Direção-Geral da Saúde no final do ano.

A líder da DGS já terá comunicado a saída ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, avança o jornal Observador, tendo optado, assim, por não renovar o seu mandato até 2027.

A intenção era sair efetivamente do cargo já no dia 31 de dezembro – o seu último dia do mandato de cinco anos – mas a responsável acordou com o ministro da Saúde que ficará na liderança da DGS até ser oficialmente substituída - cumprindo deste modo com as regras da administração pública.

Recorde-se que Graça Freitas foi nomeada diretora-geral da saúde em 2017.