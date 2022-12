Espanha exige teste negativo à covid-19 a viajantes da China

O governo espanhol anunciou esta segunda-feira, numa conferência de imprensa com a ministra da saúde, Carolina Darias, que será solicitado um teste negativo à covid-19 aos viajantes que chegam da China, para garantir que não são portadores do SARS-CoV-2.

Darias disse que será pedido "o comprovativo de que estão negativos ou que têm o esquema vacinal completo" contra a covid-19.

A China tem registado novos máximos diários de casos de covid-19 alarmantes e nunca antes vistos no país. No início de dezembro aliviou as restrições devido aos protestos contra a política “covid zero” e, desde aí houve uma explosão nos contágios.

Para além de Espanha, também Itália já tinha adotado nos últimos dias a medida de exigir exigir testes negativos aos viajantes da China. Fora da União Europeia, os Estados Unidos e o Japão vão exigir o mesmo.