Conmebol declara cinco dias de luto por Pelé

A Confederação Sul-Americana declarou cinco dias de luto pela morte de Pelé e ainda um minuto de silêncio em memória do antigo jogador em todas as provas de clubes em 2023.

O período de luto será de 29 de dezembro a 3 de janeiro. As bandeiras na sede da Conmebol no Paraguai foram colocadas a meia haste.

Será cumprido um minuto de silêncio antes de cada jogo até ao fim dos oitavos de final da Taça Libertadores e da Taça Sul-Americana.

A lenda do futebol morreu na passada quinta-feira, 29 de dezembro, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, resultado da “falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia”, explicou o hospital em comunicado