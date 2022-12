Putin envia votos de Ano Novo a líderes mundiais, mas não a todos

Líder russo enviou votos aos líderes da Síria, China e outros próximos do Kremlin, deixando de fora os Estados Unidos da América (EUA), Alemanha e França.





Vladimir Putin, o Presidente da Rússia, desejou esta sexta-feira votos de bom Ano Novo a vários líderes políticos, mas não a todos.

O lider russo enviou votos aos líderes da Síria, China e outros próximos do Kremlin, deixando de fora os Estados Unidos da América (EUA), Alemanha e França.

"Estes homólogos não nos enviaram nenhuma saudação. Na verdade, não temos contacto com eles [com o Presidente dos EUA Joe Biden, o chanceler alemão Olaf Scholz, e o Presidente francês Emmanuel Macron]", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em declarações aos jornalistas, acrescentando que, “devido aos atos hostis que realizam constantemente, o Presidente não enviará nenhuma saudação".

Putin felicitou em particular os presidentes chinês, Xi Jinping, turco, Recep Tayyip Erdogan, sírio, Bashar al-Assad, e venezuelano, Nicolas Maduro e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, assim como desejou felicitações a dois ex-líderes ocidentais, o italiano Silvio Berlusconi e o alemão Gerhard Schröder.