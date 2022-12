Cancelados festejos da passagem de ano no Porto, Gaia e Matosinhos

Agravamento do estado do tempo é a razão para estes cancelamentos.





As celebrações da Ano Novo foram canceladas no Porto, Gaia e Matosinhos, por causa do agravamento do estado do tempo. Será um dia de chuva e vento forte e agitação marítima.

A Câmara do Porto esclareceu em comunicado que os festejos exteriores nas três cidades seriam cancelados devido ao mau tempo.

Desta forma e “seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população”, os festejos musicais e pirotécnicos não acontecerão.

A Câmara do Porto alerta que as previsões meteorológicas do IPMA apontam para “rajadas até 80 km/h entre as 21h de hoje e as 9h de amanhã, dia 31 de dezembro” e é esperada chuva persistente e por vezes forte para os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. O período de maior alerta será entre as 00h e as 12h do dia 1 janeiro.