GNR regista três mortos e nove feridos graves durante Operação Ano Novo

A Guarda Nacional Republicana registou três mortes, nove feridos graves e 83 feridos leves desde quinta-feira até às 7h30 deste sábado, na sequência da Operação Ano Novo, tendo ainda sido contabilizados 417 acidentes.

Em comunicado enviado às redações, a autoridade explica que duas das vítimas mortais derivam de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo, na EN 374, em Bucelas, Lisboa, na sexta-feira. A outra de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros, na EN 398, em Moncarapacho, Faro.

A GNR fiscalizou ainda 16.074 condutores, em que 111 conduziam com excesso de álcool e 53 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Fora ainda detidas 40 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Neste período, contabilizou-se ainda um total de 4.105 contraordenações rodoviárias: 1.021 por excesso de velocidade, 270 por falta de inspeção periódica obrigatória, 112 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 104 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 76 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.